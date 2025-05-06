Yemen Havayolları, Uçuşları Askıya Aldı

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik düzenlenen İsrail saldırısının ardından, havalimanından yapılacak tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Şirketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik İsrail saldırısı nedeniyle Yemen Havayolları, havalimanından yapılacak tüm uçuşları ikinci bir bildirime kadar askıya aldı” ifadelerine yer verildi.

SALDIRI SONUCU UÇAKLAR YANDI

Açıklamada, saldırı nedeniyle havalimanında park halinde bulunan Yemen Havayolları’na ait 3 sivil uçağın yandığı bilgisi paylaşıldı. İsrail, öğle saatlerinde Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırıları ile Sana Uluslararası Havalimanı’nın tamamen hizmet dışı kaldığını ileri sürdü. Saldırı sonrası yaşanan can kaybı ve yaralı durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.