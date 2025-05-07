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Yemen’i Hedef Almaya Devam Edecekler

NETANYAHU’DAN YEMEN MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Husilerle ateşkese varmasına rağmen Yemen’i hedef almayı sürdüreceklerini dile getirdi. Netanyahu, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı gerçekleştirecekleri saldırıları sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

KENDİ KENDİMİZİ SAVUNURUZ

Netanyahu, Husilere yönelik saldırılara ilişkin olarak, “ABD’li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur fakat yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz” sözleriyle, İsrail’in güvenliğini sağlamak için her durumda müdahale edeceğini ifade etti. Bu durum, Yemen’deki istikrarsızlığın ve bölgesel gerilimin sürmesi açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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