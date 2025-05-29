Yemen’in Husileri Havalimanı Hedef Aldı

YEMEN’DEKİ HUSİLERDEN FÜZE SALDIRISI

Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı bir süreliğine kapatıldı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, havalimanı iniş ve kalkışlara geçici olarak kapanmış durumda. Füze saldırısı dolayısıyla ülkenin birçok bölgesinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, sirenlerin protokol gereği çalıştığını ve füzeyi engellediklerini belirtiyor. Ayrıca, İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma durumunun bildirilmediğini ifade etti.

HUSİLERDEN HEDEF AÇIKLAMASI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Seri, füzelerinin hedefine başarıyla ulaşarak milyonlarca İsraillinin sığınaklara gitmesine ve hava trafiğinin durmasına neden olduğunu kaydetti. Saldırının, “mazlum Filistin halkına ve direnişçilerine destek, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırımı reddetmek” amacıyla gerçekleştirildiğini savunan Seri, bu tür görevleri yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İSRAİL’E YENİ SALDIRILAR TEHDİDİ

Seri, “İsrail’in Yemen’e yönelik herhangi bir saldırısına karşılık olarak, Ben Gurion Havalimanı’na gidiş-dönüş hava trafiğinin engellenmesi de dahil olmak üzere yeni saldırılarla yanıt vereceğiz” şeklinde uyardı. Yemen’deki Husiler, ateşkes anlaşmasını çiğneyerek Gazze Şeridi’ne yeniden saldırılar düzenleyen İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alabiliyor. 4 Mayıs’taki saldırının ardından birçok uluslararası hava yolu şirketi, İsrail’e olan uçuşlarını askıya almış ve bazıları saldırılar devam ettiği için uçuşlarını ertelemeye devam etmişti.