Yemen Savaşa Girecek, Uzak Durun

AMERİKA’YA YANIT GELDİ

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından yaptığı açıklamada, “Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun” ifadelerini kullandı. İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları ile başlayan çatışmalar şiddetini artırırken, ABD de bu duruma dahil oldu. ABD Ordusu’na ait bombardıman uçakları, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

ABD’nin saldırıları dünya genelinde büyük bir etki yaratırken, Pentagon bugün bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Kameralar karşısında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Başkomutan Trump’tan saldırı emri aldık, İran’ın nükleer programı yok oldu” dedi. İran cephesinden gelen sert açıklamalar ise dikkat çekici bir yanıtı beraberinde getirdi. İran basınına göre, İran Meclisi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPATILMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, “Meclis, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde” şeklinde bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor.

YEMEN DE SAVAŞA GİRİYOR

Ayrıca, bir ülke daha savaşa dahil olacağını duyurdu. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, “Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun” diyerek, ülkesinin savaşa katılacağını bir kez daha vurguladı.