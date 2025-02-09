Yemeninin Kilis’te Kaybolan Zanaatı Canlandırılıyor

YEMENİ USTASI İLHAN ÖZÇELİK’İN GÖRÜŞLERİ

Kilis’te 12 metrekarelik dükkanında 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, mesleğin zorluklarını paylaşarak kaybolmaya yüz tutan zanaatın yaşatılması için gençlerin ve devlet desteğinin önemine dikkat çekiyor. Özçelik, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilmek için umutlu olduklarını da vurguluyor. Mesleğe başladığı yıllarda 40’a yakın esnaf olduğunu kaydeden Özçelik, “Şu an en genç ustamız 50 yaşında. Yanımızda 3-4 genç yetiştiriyoruz ama inşallah kalıcı olurlar. Gençler artık okul hevesine kapıldığı için zanaat meslekleri tükenmek üzere. Eğitim sisteminde mesleki okullara daha fazla önem verilmesi gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

YEMENİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER

Yemeni ayakkabıları için tercih edilen malzemeleri açıklayan Özçelik, genellikle dana derisinin kullanıldığını belirtiyor. Özçelik, “İç ve dış yüzeylerde dana derisi kullanıyoruz. Keçi ve koyun derisi de kullanılıyor ama manda köselesi alt taban için ideal. Diğer köseleler patlama yapabiliyor” diyor. Bu bilgiler, yemeninin kalitesi ve dayanıklılığı açısından oldukça önem taşıyor.

EL SANATLARINA DESTEK GEREKEN BİR KONU

Zanaat mesleklerinde yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını ifade eden Özçelik, ebeveynlerin de bu konuda gençleri yönlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Özçelik, fabrika çalışanlarının genellikle daha yüksek maaşlar aldığını belirterek, “Fabrikada çalışanlar 23-25 bin lira kazanırken burada çalışan ustalar 13-15 bin liraya çalışıyor. Bu nedenle gençler burada kalmak istemiyor” şeklinde düşünüyor. Yemeni yapımında Kilis’te faaliyet gösteren tek usta olan Özçelik, siparişlerin büyük bir kısmını yurtdışına gönderdiklerini de ekliyor. “Genellikle Avrupa ve Amerika’ya çalışıyoruz. Kilis’te yurtdışına çalışan başka kimse kalmadı” ifadeleriyle bu durumu özetliyor.