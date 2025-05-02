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Yemişli Köylüleri Geçici Barınaklar Kurdu

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DEVAM EDEN ARTÇI SARSINTILAR

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025 tarihinden itibaren devam eden artçı sarsıntılar, köylülerde tedirginliğe yol açıyor. Bugün saat 15.51’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, köydeki bir evde çatlakların oluşmasına neden oldu ve bu durum, köylülerin evlerine girmekte tereddüt etmelerine sebep oldu.

GEÇİCİ BARINAK YARATMA ÇABALARI

Devam eden sarsıntılar nedeniyle bazı Yemişli köylüleri, ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden veya traktör römorklarının üzerini kapatarak, kendilerine geçici barınaklar kurdu. Köylüler, “can güvenliğimizden endişe ediyoruz” diyerek, bu durumun yarattığı kaygıları dile getiriyor.

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