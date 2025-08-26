Yemişli Mahallesi’nde Süryaniler Dönüyor

MARDİN’İN MIDYAT İLÇESİNDE YENİDEN YAŞAM KURUYORLAR

Yerli Süryanilerin dönüşüyle gelişim gösteriyor

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi’nde huzur ortamı sağlandıkça Avrupa’dan geri dönen Süryaniler burada yeni villalar inşa ediyor. Belediyenin de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, geçmişte terör olaylarının yaşanmış olduğu Bagok Dağı’nda artık insanların geceleri piknik yaptığını dile getirerek, “Yemişli halkı köylerine çok bağlı. Geri dönüşlerini desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye süreci sayesinde, Süryanilerin dönüşü hız kazandı ve özellikte kırsal Yemişli Mahallesi’nde yeniden yaşam kurdular.

GÜÇLÜ DESTEKLERLE HUZUR YARATILIYOR

Mahallede altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ederken, Vali Tuncay Akkoyun ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in destekleri önemli bir yer tutuyor. Mahallesi ziyareti sırasında zılgıtlar ve kurban kesmek suretiyle karşılanan Şahin, burada yaptığı açıklamada, “Hiçbir ayrım yapmadan, Süryani, Müslüman, Ezidi kim olursa olsun hizmette hep eşit davrandık. Hatta azınlık köylerine biraz daha pozitif ayrımcılık yaptık. Huzur ortamı sayesinde artık gece geç saatlere kadar Bagok Dağı’nda bile insanlar piknik yapabiliyor” şeklinde belirtti. Ayrıca, hizmetlerden destek veren Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerine de teşekkür etti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÖNÜŞLER ARTIYOR

Mahalle Muhtarı Rasul Küçükaslan, “Şu ana kadar 100’e yakın hane köyümüze geri döndü. Yeni evler yapılıyor, eskiler onarılıyor. Süryani ve Müslümanlar olarak hep birlikte yaşıyoruz. Asfalt, parke ve altyapı çalışmaları yapılıyor, bitmek üzere.” dedi. Almanya’da yıllardır yaşayan ve köyüne dönen İbrahim Işık ise, “55 yıl sonra memleketime dönmek istedim. Burada huzur içinde yaşamak istiyorum. Son dönemde yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz. Temelli dönüş yapıyoruz” şeklinde konuştu. Diğer dönenler arasında yer alan Nıcme Ay, çocuklarına daha önce köyü göstermek istemediğini ancak artık gururla fotoğraflarını paylaştığını aktardı. Almanya’dan 45 yıl sonra dönen Simon Akdil de, “Yurt dışında yabancı olmaktan bezmiş insanız. Burası bizim memleketimiz, taşıyla, toprağıyla. Hizmetlerden memnunuz” ifadelerini kullandı.