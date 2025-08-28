Yener Aras, Los Angeles 2028 Hedefi

YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKMAK

Milli para kürekçi Yener Aras, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmayı hedefliyor. Aktif spor hayatını sürdürürken, geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci (parapleji) tanısı alan Aras, sporla olan bağını koparmadı ve para kürekçiliğe adım attı. 1999 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde 5 çocuklu bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aras, 2008’de ailesiyle Kocaeli’nin Darıca ilçesine taşındı ve eğitimine burada devam etti.

ATLETİZMDE BAŞARILAR

Ortaokul yıllarında atletizmle tanışan Yener Aras, bu alanda kısa sürede önemli başarılar elde etti. Kariyeri boyunca 9 kez Türkiye şampiyonu unvanı kazandı, 2 defa Balkan ikincisi oldu ve 1 de Avrupa 9.’su olarak önemli dereceler elde etti. Sporculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Yener Aras, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından aktif sporculuğu bırakıp antrenörlük kariyerine yöneldi.

ANTRENÖRLÜK VE SPORA DEVAM

Antrenörlük kariyerinde 6 yıl boyunca Galatasaray Futbol Okulu’nda başantrenörlük yaptı, Darıca Eğitim Spor Kulübü’nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu yaptı. Daha sonra Golden Body Spor Salonu’nu işletmeye başladı. 2 Eylül 2024 tarihinde yaşadığı trafik kazası sonucunda omurilik felci (parapleji) tanısı alan Yener Aras, buradan sonra para kürekçi olarak yeni bir kariyer yoluna girdi. Şimdi yeni hedefi, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak. – İSTANBUL