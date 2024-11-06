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Yener’in ABD’deki Seçim Gözlemleri Açıklandı

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WASHİNGTON’DA SEÇİM GÖZLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Washington’da, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yener, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu’nun davetlisi olarak 3 Kasım’dan bu yana ABD’de bulunduklarını belirtti. 4 Kasım’da komisyonlar tarafından ABD’deki seçim sistemine dair kapsamlı bir sunum ve bilgilendirme yapıldığını aktardı.

SEÇİM NOKTALARINI ZİYARET ETTİLER

Seçim noktalarını gezdiklerine dikkat çeken Yener, “Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz.” ifadesini kullandı. Gözlem yaptıkları okullardaki görevlilerin, kendilerine seçim sisteminin işleyişini ve oy verme aşamalarını detaylı bir şekilde açıkladığını dile getirdi.

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