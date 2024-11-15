Yener İnce’den Icardi ve Jakobs Açıklaması!

FUTBOLCULARIN SAKATLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan futbolcular hakkında bilgi verdi. Galatasaray’ın resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Mauro Icardi ve Ismail Jakobs’un sakatlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme” yapıldığı belirtildi.

İKİ FUTBOLCU HAKKINDAKİ DETAYLAR

Doktor Yener İnce, “Icardi’nin ve Jakobs’un sakatlık süreçleri üzerine açıklamalarda bulundu.” ifadelerini kullanarak, futbolcuların son sağlık durumları hakkında bilgiler sundu.