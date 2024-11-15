More
Spor

Yener İnce’den Icardi ve Jakobs Açıklaması!

yener-ince-den-icardi-ve-jakobs-aciklamasi

FUTBOLCULARIN SAKATLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan futbolcular hakkında bilgi verdi. Galatasaray’ın resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Mauro Icardi ve Ismail Jakobs’un sakatlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme” yapıldığı belirtildi.

İKİ FUTBOLCU HAKKINDAKİ DETAYLAR

Doktor Yener İnce, “Icardi’nin ve Jakobs’un sakatlık süreçleri üzerine açıklamalarda bulundu.” ifadelerini kullanarak, futbolcuların son sağlık durumları hakkında bilgiler sundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

FTC’nin Microsoft Bulut Uygulamalarını İncelemesi

FTC, Microsoft'un bulut tabanlı iş uygulamalarında rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.