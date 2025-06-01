Yengeleri Öldürüp Kaçmış, Yakalanmış

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Iğdır’da 73 yaşındaki bir adam, iki yengesini öldürdü. Olay, 28 Mayıs günü Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı’yı tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. Katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalandı ve adliyeye çıkarıldığı sırada tutuklandı.

MEHMET ÇAKMAKCI’NIN İFADESİ

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesi de ortaya çıktı. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını belirten Çakmakcı, köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra köyüne geri döndüğünü anlattı. Dışlanan biri olarak, köylülerin, köy yolunu kullanmamalarını istemeleri nedeniyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim.” dedi.

Çakmakcı, “Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim.” sözleriyle durumu açıkladı. Olay günü Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüğünde aniden sinirlendiğini ve kendini kaybettiğini ifade etti. Sonrasında, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini belirtti.