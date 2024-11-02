Yeni 425 Milyon Dolar Yardım Paketi

ABD, UKRAYNA’YA YENİ GÜVENLİK YARDIM PAKETİ AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün, Ukrayna’nın acil güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu. Açıklanan yeni yardım paketi, 425 milyon dolar değerinde olup, Biden Yönetimi’nin Ağustos 2021’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı 69. ekipman paketi olarak kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Tahmini değeri 425 milyon dolar olan bu Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) paketi, Ukrayna’ya en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma önleyicileri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlayacaktır” denildi.

Paketin İçeriği ve Elemanları

Yardım paketinin içerdiği unsurlar arasında “Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmatlar, Stinger füzeleri, İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemleri (c-UAS) ekipmanı ve mühimmatları, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmatlar, havadan karaya mühimmatlar, 155mm ve 105mm topçu mühimmatları, tüple fırlatılan, optik olarak takip edilen, tel güdümlü (TOW) füzeleri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı sistemler, Zırhlı Personel Taşıyıcıları, küçük silahlar ve mühimmat, tıbbi ekipman, yıkım ekipmanları ve mühimmatlar, yedek parçalar, yardımcı ekipman, hizmetler, eğitim ve nakliye” gibi unsurlar yer aldı.

ABD VE MÜTTEFİKLERİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Açıklamada ayrıca, “ABD, Ukrayna’nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak ve Ukrayna’yı Rus saldırganlığına karşı savunmak için yaklaşık 50 müttefik ve ortakla birlikte çalışmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi. Bu durum, Ukrayna’nın güvenlik güçlerinin modernizasyonu ve savunma kabiliyetlerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.