Yeni ABD Başkanı Trump İmza Attı

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ARTIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisinin yüzde 50’ye çıkarılmasına yönelik bir kararname imzaladı. Kararnamede, çelik ve alüminyum ithalatının, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden bir seviyede gerçekleştiği vurgulandı. Yüzde 25’lik tarife uygulaması hatırlatılarak, bu oranın bazı iyileşmeler sağlasa da sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir bir düzeyde kullanmalarını sağlamadığı belirtildi.

YENİ TARİFE UYGULAMASI

Bu sebeplerle, çelik ve alüminyum ürünleri ile bunların türevlerine yönelik gümrük vergisi yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu tarifelerin 4 Haziran’da, yerel saatle 00.01 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi. Ayrıca, İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması çerçevesinde bu ülkeye istisna tanındığı ve çelik ile alüminyuma yönelik gümrük vergisinin yine yüzde 25 düzeyinde kalacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, bu durumun 9 Temmuz’dan sonra gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.