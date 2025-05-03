Yeni Adımlar Türk Lirası İçin Atılıyor

YENİ ADIMLAR DEVAM EDİYOR

Türk lirasını güçlendirecek yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükselirken, döviz dönüşüm desteği oranı da yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılıyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması çerçevesinde yaptığı değişikliklerde tüzel kişi mevduat için Türk lirası payı hedefi yeniden devreye alındı. Ayrıca yabancı para mevduatları için zorunlu karşılık oranları artırıldı. Yabancı para cinsinden repo işlemlerinde de aynı şekilde zorunlu karşılık oranları yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ve telafi oranları da artırılmış durumda.

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk lirasına geçişi desteklemek için makroihtiyati çerçevede çeşitli değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Yeni düzenlemeler ise şu şekildedir: Yabancı para mevduatlara ilişkin tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırılarak hesaplama yöntemi değiştirildi. Tüzel kişi Türk lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için bu oran her ay 0,3 puan artırılması hedefleniyor. Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ya da telafi oranı ise TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarılmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı ile ihracat bedellerinin TCMB’ye satışı için belirlenen asgari oran 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlendi. Ayrıca, firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik amacıyla uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3 olarak yükseltildi.

TÜRK LİRASI PAYINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemde yabancı para mevduat artışının ağırlıklı olarak ticari mevduatlardan kaynaklandığı gözlemleniyor. Yeni alınan tedbirlerle birlikte bankacılık sistemindeki Türk lirası payının artması bekleniyor.