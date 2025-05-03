Yeni Adımlarla Türk Lirası Destekleniyor

TÜRK LİRASI DESTEKLEME ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Türk lirasını destekleyecek yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdikleri kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli bir çözüm olarak ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarılırken döviz dönüşüm desteği de yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA ARTIRIM YAPILDI

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulamasında gerçekleştirdiği değişikliklerle birlikte tüzel kişi mevduat için Türk lirası payı hedefi tekrar devreye alındı. Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bunun yanı sıra, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları da yükseltildi.

TCMB’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Türk Lirası’na geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişikliklerin gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni düzenlemeler arasında şu hususlar yer aldı:

– Yabancı para mevduatlara ilişkin tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı.

– Yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yöntemi değiştirildi.

– Tüzel kişi Türk lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için bu oranı her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi.

– Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ya da telafi oranı TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklik ile ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlendi.

– Firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik amacı ile döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3’e yükseltildi.

TÜRK LİRASI PAYINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemde yabancı para mevduat artışı, ağırlıklı olarak ticari mevduatlara bağlı olarak gerçekleşti. Yeni adımlarla birlikte bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.