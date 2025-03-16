Yeni Adıyaman Kooperatifi Mali Kongresi Yapıldı

YENİ ADIYAMAN ESNAF VE KEFALET KREDİ KOOPERATİFİ MALİ KONGRESİ DÜZENLENDİ

Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifinin mali kongresi, çeşitli katılımcıların iştirak ettiği bir etkinlikte gerçekleştirildi. Kooperatifin toplantı salonunda yapılan mali kongreye, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, Kooperatif Müdürü Osman Salman, çok sayıda kooperatif üyesi ve diğer misafirler katılım sağladı.

PROGRAMIN DETAYLARI

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede konuşan Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, “kongrenin hayırlara vesile olmasını” dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Salman, kooperatif olarak şu ana kadar yapılan ve gelecekteki projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KONGRENİN SONUCU

Kongre, çalışma raporları, denetim kurulu raporları ve yıllık bilançoların okunup oylanması ile tamamlandı. Katılımcılar, kongre boyunca önemli bilgileri paylaştı ve kooperatifin geleceği hakkında görüşlerini dile getirdi.