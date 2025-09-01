Yeni Adli Yıl Kutlandı, Başarı Temin Edildi

Düzce’deki Adli Yıl Açılışı Programı

Düzce ve Kocaeli’de yeni adli yıl açılışı vesilesiyle kokteyl etkinlikleri düzenlendi. Düzce Adliyesindeki programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, adaletin en önemli ölçütünün zamanında gerçekleşmesi olduğunu vurguladı. “Geciken adalet, adalet değildir” ifadesini öne çıkaran Emre, “Adalet hizmetlerimizi hızlandırma ve vatandaşımıza güven vermek için önemli adımları hep birlikte burada attık” şeklinde konuştu. Emre, “Bu sistemle vatandaşımızın hızlıca, adil, şeffaf şekilde işlemlerini yapmak için adliyemize erişebilmesini sağladık” diyerek, Düzce Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak başarılı çalışmalara imza attıklarını da belirtti. Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Emre; Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, hakimler, savcılar ve adliye personelinin katılımıyla program gerçekleşti.

Kocaeli’deki Adli Yıl Açılışı Töreni

Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen adli yıl açılışında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, yeni dönem için barış, huzur, sağlık ve başarı dileğinde bulundu. Akgün, yeni döneme binlerce dosyayla başladıklarını, hızlı ve etkin yargının sağlanması için çaba göstereceklerini ifade etti. Vatandaşların davaların uzamasından dolayı yaşadığı mağduriyetleri dile getiren Akgün, gelecekte bu sorunların giderilmesi için hakimler, savcılar ve tüm yargı çalışanlarının özveriyle çalışacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaeli’deki adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması sebebiyle yeni adliye binası projesinin onaylandığını, inşaat sürecinin de kısa zamanda başlayacağına inandığını kaydetti.

Yargı Reformuna Yönelik Çalışmalar

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” çerçevesinde yargının hızlandırılması için birçok ilde yeni mahkemelerin kurulduğuna dikkat çekti ve Kocaeli Adliyesi’nde de yeni ağır ceza mahkemesinin açıldığını aktardı. Kaya, hedefler doğrultusunda gelecekte adliyede yeni mahkemeler ve birimlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların süreceğini, vatandaşların yargı hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak için çaba göstereceklerini ifade etti. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri, CHP milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Kocaeli Baro Başkanı, ilçe belediye başkanları ve birçok avukat, hakim ve savcılar katıldı.