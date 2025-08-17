Yeni Adliye Binası 22 Eylül İhalesi

İHALE TARİHİ BELİRLENDİ

Karabük’te inşa edilecek yeni modern adliye binasının ihalesi 22 Eylül’de gerçekleştirilecek. AK Parti Karabük İl Başkanlığından gelen bilgilere göre, yeni Adalet Sarayı, yalnızca mimari açıdan değil, aynı zamanda sunduğu hizmet kalitesi, erişilebilirliği ve işlevselliği ile de öne çıkan bir kamu binası olma yolunda ilerliyor. Açıklamada, mahkemeler, savcılık birimleri, icra daireleri ve uzlaştırma ofisleri gibi pek çok birimin tek çatı altında toplanacağı ifade edildi. “Bu sayede vatandaşlarımız adli işlemlerini daha hızlı, düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek” denildi.

ETKİNLİK VE MODERN BİNA HEDEFİ

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, projeyi titizlikle takip ettiklerini belirterek, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karabük’te adalet hizmetlerinin daha etkin ve çağdaş bir yapıya kavuşacağını” vurguladı. Ayrıca, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, inşa edilecek yeni adalet kompleksinin sadece bir bina değil, aynı zamanda Karabük’ün gelişimine önemli katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu dile getirdi.

TEŞEKKÜR VE HIZLI İLERLEME

İl Başkanı Ferhat Salt, bu değerli yatırımın Karabük’e kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere herkese teşekkür etti. Salt, ihale sonrası sürecin hızla tamamlanacağına dikkat çekti.