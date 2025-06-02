Haberler

Yeni Adliye Binası İnşaatı Başladı

YENİ ADLİYE BİNASI İNŞAATINA BAŞLANDI

Hakkari’de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ihale süreci sonucunda yeni adliye binası inşaatına start verildi. Eski valilik binasının mevcut olduğu alan üzerinde gerçekleştirilen açılış töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, başlanan kazı çalışmalarının yeni adliye binası projesinin hayırlı olmasını dileyerek bir konuşma yaptı.

TÖRENE YETKİLİLER KATILDI

Kurdele kesimi ve dua sonrası, inşaat alanında iş makineleri ile temel kazma çalışmaları başladı. Törende, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, hakimler, cumhuriyet savcıları ve yüklenici firma temsilcileri de yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Ticareti Yapan Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalanan 21 yaşındaki E.B., 210 gram sıvı sentetik kannabinoid ile tutuklandı. Şüphelinin 6 suç kaydı bulunuyor.
Haberler

Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 14 Haziran 2022'de göreve başlayan Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Branco, kulübe önemli katkılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.