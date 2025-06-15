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Yeni Adliye Binasında Çökmeler Meydana Geldi

YENİ ADLİYE BİNASI TEMEL KAZISI SIRASINDA ÇÖKME OLUŞTU

Hakkari’de yapımı devam eden yeni adliye binasının temel kazısı, komşusu olan ve aktif olarak kullanılan adliye binasında çökmeye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yeni adliye binasının temeli için gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması, yan tarafta bulunan mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme yaşanmasına yol açtı.

ÇÖKME ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Giriş kapısının havada asılı kaldığı çökme anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, binanın ön kısmında meydana gelen göçük net bir şekilde gözlemlendi. Olay esnasında beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altındaki alan tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi.

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