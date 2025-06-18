Yeni Aile Hukuku Düzenlemeleri Geliyor

AİLE HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEMELER GELECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclis’imizin takdirine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz” diye belirtti. Bakan Tunç, TBMM’de, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde 264 hedefin bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Bu hedefler, hem yargı teşkilatının insan kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik” dedi.

Bakan Tunç, yargı paketi taslağını milletvekillerinin takdirine sunarak, bazı konuların yasalaştığını, özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik tedbirinin düzenlendiğini söyledi. “Artık bundan sonra o bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişiler koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa onun onda birini yatmak zorunda. Dolayısıyla sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek yok” diye ifade etti. Ayrıca, infaz usulleriyle ilgili insani düzenlemelere dikkat çekti.

BOŞANMA DAVALARINDA AİLE ARA BULUCULUĞU

Bakan Tunç, boşanma davalarının hızlı sonuçlanmasını hedefleyerek aile ara buluculuğu sistemini getirmeyi planladıklarını belirtti. “Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı; bunların ara buluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil ama diğer boşanma davaları ve feri konularla ilgili olarak aile ara buluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz” dedi. Bu sistem, uzman ara bulucuların devreye girmesiyle birlikte, boşanma konularında dava açmadan önce bir çözüm bulma imkanı tanıyacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SÜRECEK

Aile hukukunda yapılacak düzenlemelerin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, tüm bu yeniliklerin Meclis’in takdirine bırakıldığını ancak büyük ihtimalle ekim ayına sarkabileceğini belirtti. “Aile Yılı’nda özellikle Aile Bakanlığı’nın önemli çalışmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kadına şiddetin önlenmesi, çocukların korunması ve boşanma davalarında kadınların mağduriyetinin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye ekledi.

Bakan Tunç, covid-19 ile ilgili taleplerin de Meclis’in gündeminde olacağını kaydetti. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık sorunlarıyla ilgili tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi. “Sağlık sorunuyla ilgili talebi elbette değerlendirilecek. Bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkilidir” diyerek, infaz kanunu çerçevesinde ilgili kurumların talepleri değerlendireceğini belirtti.