Yeni Alçak Yörünge Uydu Gönderildi

ÇİNE YENİ UYDU GRUBU GÖNDERİLDİ

Çin, kuzeydeki Shanxi eyaletinde konumlanan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu göndermiştir. Bu uydu grubu, ülkenin uzay teknolojisi konusunda gerçekleştirdiği önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Yeni gönderilen uydu grubu, bir internet kümesi oluşturacak dokuzuncu örnek olarak dikkat çekiyor. Modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15’te uzaya fırlatıldı. Bu gelişme, uzay çalışmalarının hızlanmasına olanak tanıyacak önemli bir gelişmedir.