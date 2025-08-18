Yeni Alçak Yörünge Uydu Gönderildi

Haberler

Çin, kuzeydeki Shanxi eyaletinde konumlanan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu göndermiştir. Bu uydu grubu, ülkenin uzay teknolojisi konusunda gerçekleştirdiği önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Yeni gönderilen uydu grubu, bir internet kümesi oluşturacak dokuzuncu örnek olarak dikkat çekiyor. Modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15’te uzaya fırlatıldı. Bu gelişme, uzay çalışmalarının hızlanmasına olanak tanıyacak önemli bir gelişmedir.

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

