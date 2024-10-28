Yeni Altın Madeni Açılışına Hazırlanıyor

HEYELANDA YAŞANAN TRAVMA VE SONRASI

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında 13 Şubat tarihinde meydana gelen heyelan, 9 işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Aylar süren yoğun aramalar sonunda işçilerin cansız bedenleri bulundu. Soruşturma sonucunda 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anagold Madencilik, trajik olayın ardından bu maden sahasını yeniden açmak için hazırlık yapıyor. Şubat ayındaki facianın ardından iş ve çevre güvenliğini artırdığını ve yeni teknolojik yatırımlar yaptığını belirten Anagold, ‘Çöpler Madeni’nin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini ve açılışa hazır olduklarını açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Anagold’un ortağı SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Yaşanan üzücü ve hepimizi derinden yaralayan olaydan sonra, mevcut çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak da en önemli önceliğimiz oldu. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik.” şeklinde konuştu. Demirci, riskleri azaltmak için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin sıklaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 4 kilometre uzunluğunda ve 315 milimetre çapında bir derivasyon hattı projesinin tamamlandığını, rehabilitasyonun 3 kilometre uzunluğundaki ve 1.600 milimetre çapındaki boru hattının tamamlanmasıyla sona ereceğini belirtti. Geçici depolama alanlarının İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin gözetiminde güvenli hale getirildiğini vurguladı.

PRODÜKSİYON METODUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Demirci, üretim yönteminde bir değişiklik olduğunu belirterek, “Çöpler’de sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olarak iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operasyonlar yeniden başladığında, üretime yalnızca sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi uygulanmayacak. Cevherleşme şekline ve cevherdeki tenör nedeniyle, yüksek teknolojili bir kapalı sistem olan sülfit tesisi ile ilerleyeceğiz.” dedi.

Cengiz Demirci, alınan çevresel önlemleri de açıkladı. İlgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının denetiminde, günlük ve haftalık olarak binlerce yüzey, yeraltı suyu ve toprak numuneleri alındığını aktardı. Hava kalitesinin izleme istasyonları aracılığıyla takip edildiğini belirten Demirci, madendeki çevresel ek önlemlerin artırıldığını söyleyerek, “Radarlarımızı acil anons sistemiyle destekliyoruz.” şeklinde ifade etti.

YENİDEN FAALİYET MESAJI

Demirci, madenin kapalı kalmasının hem İliç hem de ülke ekonomisi açısından büyük kayıp olduğunu belirtti ve Anagold Madencilik olarak Türkiye’deki yatırımlarını sürdürmeye ve İliç’teki faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Anagold’un büyük ortağı SSR Mining, Erzincan’da önümüzdeki 5 yıllık süreçte 5 projeye toplamda 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor ve orta vadede Türkiye genelinde 7 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyor. Faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik tüm idari ve teknik hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve maden yeniden üretime hazır hale getirildi.

ÜNİVERSİTE İNCELEMELERİNİN SONUÇLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, yaşanan olaya ilişkin detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda olayın sebebinin operasyonel bir hata değil, tasarımdan kaynaklanan bir sorun olduğu belirlendi. ODTÜ tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise maden sahasındaki patlatmaların kaymaya neden olmadığı tespit edildi. Ankara Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmalar, kazanın çevresel kirliliğe yol açmadığını savundu.