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Yeni Anayasa Çalışması Hakkında Açıklama

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ANAYASA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yeni Anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye’yi tesis edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATIC AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Kurtulmuş, yeni anayasa sürecinin ortaklaşa bir çaba olduğunu belirtti ve bu süreçte tüm yurttaşların katılımını sağlamanın önemine vurgu yaptı. Anayasa çalışmalarının, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alındığı demokratik bir yöntemle devam edeceğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor…

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