Yeni Anayasa Hazırlıkları Başladı

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılıyor ve burada bir konuşma yapıyor. Erdoğan’ın konuşmasından önemli noktalar şu şekilde: “Demokrat Parti döneminde önemli hizmetler gerçekleştirildi. Tarihimize yönelik faşizan uygulamalar kaldırılmıştır. 27 Mayıs’ta ülkemizi darbe ortamına sokan CHP’dir. 27 Mayıs’ta milletin umutlarına da darbe vurulmuştur. 27 Mayıs darbesi, milletimizin kalbinde kanayan bir yaradır. 27 Mayıs, darbeler zincirinin ilk halkasıdır.”

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNİN ÖNEMİ

“27 Mayıs’ta sadece Menderes hükümetine değil, milletin tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. Asıl darbe ‘yeter, söz milletindir’ ifadesinde anlamını bulan cesarete indirilmiştir. 27 Mayıs’la başlayan ve Yassıada tiyatrosuyla devam eden süreçte Menderes ve arkadaşlarının idamıyla siyasetçilere ve millete şu mesaj verilmek istenmiştir; ‘Çizgiyi aşmayın.’ 27 Mayıs’ın esas mesajı işte budur.”

DARBELERİN KALINMASI VE YENİ ANAYASAYA GEÇİŞ

“27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkânını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasayı hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

MHP’nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmaları kritik bir eşiği daha aştı. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. “Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler, diplomasi alanında büyük bir şahlanış yaşayacağını görebiliyoruz.”

BELEDİYELERDEKİ SIKINTILAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Son grup toplantısında belediyelerle ilgili sıkıntılar ve çözüm önerilerini paylaştık. “Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, operasyonel güçlükler belediyelerimizin hizmet standardını aşağı çekiyor.” Belediyelerin borç yönetimi meselesi, üzerinde uzun uzun konuşmamız gereken bir başka sorun alanı. “Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir. Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz.”

SEÇİMLERİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ

14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden yarın itibariyle iki sene geçecek. “Tüm sancılı süreçlerden hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelmeden, ülkemizi selamete çıkarmayı başardık.” Ekonomi, güvenlik, sağlık ve eğitim alanında yeni kazanımlar elde ettik. “Enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. Yedinci nesil sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptık.”

CHP GENEL BAŞKANI’NA YÖNELTİLEN ELEŞTİRLER

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. “Çok konuşup, genellikle boş konuşarak partisini komik durumlara düşürüyor.” Ülkesini yabancı konuklara şikayet etmesini Türkiye’nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. “Açık söylüyorum; biz CHP’nin bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne dönüşmesinden memnun değiliz.”