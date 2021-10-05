Yeni anayasa için 6 parti bir araya gelecek

Yeni anayasanın ana ilkeleri için 6 parti bir araya gelecek.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ana ilkeler için bir araya gelecek.

Bugün üçüncü kez bir araya gelecek olan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi kurmayları TBMM’de anayasa değişikliğine yönelik ortak bir ana ilkeler metnini ortaya çıkarmak için çalışacak.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş öneren altı parti bugün üçüncü kez bir araya gelecek. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi kurmayları bu kez TBMM’de ortak masa etrafında buluşacak. Toplantıların amacı anayasa değişikliğine yönelik ortak bir ana ilkeler metnini ortaya çıkarmak.

Kurmaylar düzeyinde hazırlanacak metin liderlere sunulacak, anlaşmanın sağlanmasi halinde de bu ilkeler doğrultusunda hareket edileceğini deklare etmek üzere liderler kamuoyuna açıklama yapacak.

Edinilen bilgiye göre, ilk iki toplantıda genel değerlendirmeler yapıldı. Her parti kendi yaklaşımını anlattı. Bundan sonraki toplantılar daha periyodik olacak ve konu konu gidilecek. Her toplantının gündemi olacak. Ortak metinde ayrıntılar değil, temel ilkeler belirlenecek, ana başlıklar sıralanacak. Kısa olacağı belirtilen ortak metinde madde bazında detaylara girilmeyecek.

Milliyet’e konuşan kaynak, “Ortak metinde ana ilkeyi ortaya koymuş olacağız. Mesela ‘Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip olmalıdır’ demek tarafsız ve partili olmaması gerekir demek. Bir ana ilkedir ama bunun detayları çok uzun olur” değerlendirmesini yaptı.