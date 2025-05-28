yeni-anayasa-komisyonu-kuruldu

YENİ ANAYASA KOMİSYONU BELİRLENDİ

Yeni anayasa için kurulan komisyonun üyeleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar.” demişti. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Erdoğan, “Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

KARAR MKYK TOPLANTISINDA VERİLDİ

Alınan bilgilere göre, komisyonun kurulmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

KOMİSYONUN ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda şu isimler yer alıyor: AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Komisyonun ilk toplantısını en kısa zamanda yapması ve yaz boyunca çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Toplantılara zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

YENİ ANAYASA TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ANAHTARI

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını 2023 Seçim Beyannamesinde “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altındaki değerlendirmelerle belirtti. Bu bağlamda, yeni anayasaya dair, “Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi, insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı yeni anayasadır.” ifadeleri bulunmuştu. Yeni anayasayla birlikte, 20 yılın demokratik kazanımlarının korunması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulandı. Beyanname, yeni anayasanın temel kodlarını, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü olarak sıraladı.