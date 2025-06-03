Yeni Anayasa Komisyonu Toplantısı Yarın

YENİ ANAYASA KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki 11 kişilik yeni anayasa komisyonunun ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Yeni anayasa çalışmaları için komisyon oluşturma kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Yılmaz başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Ali İhsan Yavuz, Sözcü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da yer alıyor.

TOPLANTIDA ÇALIŞMA USULÜ DEĞERLENDİRİLECEK

Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun çalışma usulüne ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Yeni anayasa ile ilgili kapsamlı çalışmaların ise bayram sonrasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık etme ihtimali de söz konusu.

YENİ ANAYASA, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ANAHTARI

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altında ortaya koymuştu. Bu başlıkta, “Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı yeni anayasadır” ifadeleri yer aldı. Beyannamede, yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacağı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulandı. Yeni anayasada “yüksek standartlı demokrasi”, “güvenceli özgürlükler” ve “hukukun üstünlüğü” gibi kodların bulunduğu belirtildi.