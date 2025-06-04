Yeni Anayasa Tek Vatan İlkesine Dayanacak

ANAYASA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, “Her ne olursa olsun bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevenin dışına çıkan bir arayışımız kesinlikle söz konusu değil.” ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası partinin genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SURİYE VE SDG’YE YAKLAŞIM

Basın mensuplarından gelen Suriye ve SDG ile ilgili soruya Çelik, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Türkiye için tehdit oluşturan yapılara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirten Çelik, “Suriye’deki Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Sünnilerin, Alevilerin, Dürzilerin, Nusayrilerin hepsinin kazanımlarından yanayız ama Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde bundan yanayız.” dedi. SDG’nin mevcut tutumunun bu ilkelere aykırı olduğunu ve bu nedenle Suriye yönetimiyle anlaşmalarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞMASASI

Çelik, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki tarafla görüşen tek lider olduğunu vurguladı. Görüşmelerin masada çözülmesi gerektiğini belirtti ve İstanbul’da olası bir buluşmanın iradeler arasında bulunduğunu aktardı. İstanbul’daki barış masası hakkında “Yine esir değişimiyle ilgili kararlar alındı, başka konularda kararlar alındı. Barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda bir noktada değiliz ama o noktaya doğru adım adım gittiğimiz bir iradeye işaret ediyor İstanbul masası.” dedi.

YENİ ANAYASA KOMİSYONU TOPLANACAK

Yeni anayasanın yapılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, bu sürecin gelecek nesillere bir borç olduğunu söyledi. “Yeni anayasa, Türkiye’nin nüfus kimliği olması bakımından önem taşıyor.” diyen Çelik, Türkiye’nin yeni bir anayasayı bu çerçevede yapacağını yeniden vurguladı. Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir komisyon oluşturulduğunu belirten Çelik, “Her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda büyük bir müktesebata sahibiz.” ifadelerini kullandı. İlk toplantının Kurban Bayramı’ndan sonra yapılacağı bilgisini veren Çelik, anayasayla ilgili olarak düzenli toplantılar yapacaklarına da değindi.

Konuşmasının sonunda, Çelik herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.