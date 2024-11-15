Yeni Anayasa Yapma Zorunluluğu Vurgusu

BAKAN TUNÇ’UN ESKİŞEHİR ZİYARETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir’deki programları çerçevesinde Valiliği ziyaret etti ve Çocuk Adalet Merkezi Hizmet Binası ile Eskişehir Hakimevi’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Daha sonra Eskişehir Adliyesi ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Tunç, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı’nın delegeleriyle düzenlenen bir programa katılarak partililerle bir araya geldi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ

Partililere hitap eden Bakan Tunç, “Ülkemizi demokratik, katılımcı ve her görüşün, her kesimin kendini içinde bulduğu bir toplum sözleşmesini, yeni bir anayasayı, demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız” dedi. Anayasa değişikliğinin zorunluluğuna dikkat çeken Tunç, önemli yapısal reformlar yaptıklarını vurguladı.

DEMOCRATİK REFORMLAR

“Bu ülkede bir daha demokrasinin önü kesilmesin diye önemli yapısal reformlar yaptık” diyen Bakan Tunç, Milli Güvenlik Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi gibi ana kuruluşların yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirmek için önemli adımlar attıklarını açıkladı. Anayasadan ‘Darbeciler yargılanamaz’ ifadesini kaldırdıklarını ve ‘Gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir’ maddesinin de kaldırıldığını belirtti.

GELECEĞE YATIRIM: YENİ ANAYASA

Bakan Tunç, “Çok sayıda reform yaptık, çok sayıda madde değişti” diyerek, bu değişikliklerin bazı sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Yeni ve demokratik bir anayasayı oluşturmanın çözüm olacağını vurguladı. “İnşallah 28. Dönem Parlamentosu’nda mecliste milletvekillerimiz uzlaşır ve Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde ülkemizi yeni anayasaya kavuştururuz ve milletimize olan borcu da yerine getirmiş oluruz” şeklinde konuştu.