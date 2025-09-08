Yeni Anket, Emeklilerin Tercihlerini Gösterdi

ANKET SONUÇLARI VE EMEKLİLERİN RAYİÇLERİ

Türkiye’deki siyasi gündemde hızlı bir değişim yaşanırken, emeklilerin durumu ile ilgili yeni bir anket sonucunu kamuoyuyla paylaşıldı. ORC Araştırma’nın 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 45 yaş üstü bin 750 emekliyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket, emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorluklar ve siyasi tercihleri konusunda önemli bilgiler sundu. “Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?” sorusuna emeklilerin sadece yüzde 22,7’si “Yeterli” yanıtını verirken, büyük bir kesim olan yüzde 77,3’ü hükümetin uygulamalarını “Yetersiz” olarak değerlendirdi.

GEÇİM SIKINTISI VE EKONOMİK DURUM

Anketin en dikkat çekici bulgusu ise emeklilerin ekonomik durumu ile ilgili. Katılımcıların yüzde 75,5’i geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti. Bu durum, emekli maaşlarının tek başına yetersiz olduğunu ve ek gelir ihtiyacının giderek arttığını gösteriyor. Emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını vurguladı.

SİYASİ TERCİHLERDE DEĞİŞİM

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna emeklilerin yüzde 34,2’si CHP’ye oy verme niyetinde olduklarını belirtirken, AK Parti’ye destek verenlerin oranı yüzde 29,1’de kaldı. Önceki anketlerde genç seçmenler arasında yüksek destek gören CHP’nin, emekli kesim arasında da öne çıktığı dikkat çekiyor. Bu durum, siyasi eğilimlerin emekliler arasında değiştiğini gösteriyor.