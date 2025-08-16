Yeni Araç Desteği Sağlandı, YAK

YAK EKİBİNE YENİ ARAÇ DESTEĞİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekibine yeni araç ve teçhizat desteği yapıldı. YAK Adana İl Başkanı Erdal Acar, Şehit Kubilay Parkı’nda yapılan programda, afetlere karşı yerelde ekiplerin hazırlıklı olmasının önemini vurguladı. Acar, genel merkezden gönderilen tam teçhizatlı dört çeker operasyon aracının hizmete girdiğini belirterek, “Hedefimiz, gönüllülerden oluşan güçlü bir arama kurtarma ekibiyle ilçemizi, bölgemizi ve ülkemizi afetlere karşı daha bilinçli hale getirmek” ifadesini kullandı.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK ÖNEMLİ

Kozan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Can Karaoğlan da, afetlere karşı herkesin işbirliği içinde faaliyetlere destek olması gerektiğini dile getirdi. Bu tür desteklerin, olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesini arttıracağına dikkat çekti. Ekibin sağlayacağı bu yeni kaynakların, yerel afet müdahale süreçlerini hızlandıracağı ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunacağı öngörülüyor.