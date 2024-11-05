“Yeni Araçla Kaza, Bilirkişiden Değişim Kararı”

HUKUK MÜCADLESİNDEN GALİBİYET

Satın aldığı sıfır kilometre ciple bir ay sonra yaşadığı fren arızası ve direksiyon kilitlenmesi sonucu kaza yapan Hilal Yorulmaz, bayiye açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak, aracının fren sistemindeki arızanın sürücü kaynaklı olmadığını ve ‘gizli ayıplı’ olduğu tespit edilen aracın ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine karar verdi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Trabzon’da bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Hilal Yorulmaz, 11 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da bir otomotiv bayisinden 34 DDM 631 plakalı sıfır kilometre cip satın aldı. Aracını Trabzon’da bir ay boyunca kullanan Yorulmaz, yokuş aşağı indiği sırada frenlerin tutmadığını fark etti. Direksiyonun kilitlenmesiyle birlikte otomobil refüje çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu kaza sonucunda yara almadan kurtulan Yorulmaz, durumu bayiye bildirdi. Ancak bayi yetkililerinin incelemesinden olumsuz yanıt alan Yorulmaz, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla araç için ‘ayıplı malın iadesi’ davası açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE MAHKEME KARARI

Trabzon Tüketici Mahkemesi’nde devam eden davada bilirkişi heyeti, Hilal Yorulmaz’ı haklı buldu. Raporda, cipin fren sisteminde oluşan arızanın sürücü kaynaklı olmadığı ve gizli ayıp özellikleri taşıdığı belirtildi. Mahkeme, tespit edilen ‘ayıplı’ aracın yetkili bayiden ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesi yönünde karar aldı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, Tüketici Mahkemesi’nin kararını onadı.

YARGITAY ONAYI VE SONUÇLAR

Bayi yetkilileri tarafından yapılan temyiz başvurusu Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi tarafından da kabul edildi. Yargıtay, kararına göre aracı satan bayi, tüketiciye aynı modelde sıfır kilometre bir araç sunacak veya belirlenen güncel tutarı geri ödeyecek. Hilal Yorulmaz, “Kazanın olduğu gün, araçta fren sorunu yaşadık ve bunu bayiye şikayet ettik. Sürücünün hatalı olduğu söylendi fakat bu doğru değildi. Süreç boyunca avukatımızın desteğiyle davayı kazanmayı başardık” ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞI VE MAĞDURİYET

Kazanın anısını paylaşan Hilal Yorulmaz, “Kazanın olduğu gün, eşimle birlikte işe gidiyorduk. Fren pedalında bir arıza oluştu. Bu süreçte hem maddi hem manevi olarak zorluk yaşadık” dedi. Eşi Şahan Yorulmaz ise, “Aracın kazadan sonra ondan faydalanamadık. Severek almıştık ama büyük bir hayal kırıklığı yaşattı” şeklinde konuştu. 4 yıllık hukuki süreç sonunda, dava sonuçlanarak, tüketicinin mağduriyetinin giderileceği belirtildi.