Yeni Araştırma, Beyin-Bilgisayar Arayüzlerini Geliştiriyor

BEYİN-BILGISAYAR ARAYÜZLERİNDE YENİ GELİŞMELER

Yeni bir araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin yalnızca konuşma çabalarını değil, düşünülerek ifade edilen kelimeleri de çözebildiğini ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen bu yeni teknoloji, felçli bireylerin yalnızca düşünerek iletişim kurma fırsatı sunabiliyor. Araştırmalara göre, bu sistem iç sesi yüzde 74’e varan doğrulukla çözümleyebiliyor ve parola kontrollü bir güvenlik mekanizmasıyla çalışıyor.

ARAŞTIRMADAN ÖNEMLİ BULGULAR

Araştırmacılardan Erin Kunz, çalışmaları hakkında “Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk” ifadelerini kullanıyor. Araştırmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan dört katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Bu katılımcılar, bazı kelimeleri ya söylemeyi denedi ya da sadece düşünmeleri istendi. Bilim insanları, bu esnada beyin sinyallerini yapay zeka aracılığıyla çözüme ulaştırdı.

PAROLA KONTROLLÜ GÜVENLİK SİSTEMİ

Araştırmacılar, istem dışı iç seslerin okunmasını engelleyebilmek için parola kontrollü bir güvenlik sistemi geliştirdi. Deneylerde sistem, yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde faaliyete geçti. ‘Chitty chitty bang bang’ ifadesi, yüzde 98’in üzerinde doğrulukla tanınabildi. Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin gelecekte felçli bireylere, “konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı” sağlayabileceğini belirtiyor.