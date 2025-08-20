Haberler

Yeni Araştırma, Düşünceyi Çözebiliyor

BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Yeni bir araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin yalnızca konuşma girişimlerini değil, düşünülerek söylenen kelimeleri de çözebildiğini gösteriyor. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen yeni beyin-bilgisayar arayüzü, felçli bireylerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına olanak tanıyabiliyor.

TEKNOLOJİ İLE İLETİŞİM KURMA İMKANI

Araştırmaya göre, bu teknoloji iç sesi yüzde 74’e kadar doğruluk oranıyla analiz ediyor ve parola kontrollü bir güvenlik sistemiyle çalışıyor. Araştırmacılardan Erin Kunz, geliştirdikleri sistemle ilgili, “Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk” diye konuştu. Çalışmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş dört katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, çeşitli kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca akıllarından geçirdi.

YAPAY ZEKÂ İLE BEYİN SİNYALLERİ ÇÖZÜLDÜ

Bilim insanları, bu süreçte brain signals’ı yapay zeka yardımıyla çözdü. Ayrıca, istenmeyen iç seslerin okunmasını önlemek için parola kontrollü bir güvenlik sistemi geliştirdiler. Deneyler sırasında, sistem yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde çalışmaya başladı. ‘Chitty chitty bang bang’ parolası, yüzde 98’in üzerinde bir doğrulukla tanındı.

GELECEKTE YENİ İLETİŞİM YOLLARI SUNULUYOR

Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin ileride felçli bireylere “konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı” sağlayabileceğini belirtti. Bu gelişme, beyin bilgisayar arayüzleri alanında atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

