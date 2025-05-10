Yeni Araştırma Erken Yaşlarda Alzheimer’ı Ortaya Koydu

ALZHEİMER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNE DAİR YENİ BULGULAR

YENİ BİR ARAŞTIRMA, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin erken yaşlarda etkilerini ortaya koyuyor. Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ile Butler Yaşlanma Merkezi tarafından yürütülen çalışma, Alzheimer ile ilişkili risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, çok daha genç yaşlarda bilişsel işlev üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. ABD’deki genç ve sağlıklı bireyleri kapsayan büyük ölçekli çalışmada, 24 ila 44 yaş aralığında yer alan katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer’a dair risk faktörleri arasında bağlantılar saptandı.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BİYOBELİRTİLER

Araştırma ekibi, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullanarak kapsamlı veriler topladı. Elde edilen sonuçlar, kalp-damar risklerinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomlar belirgin hale gelmeden çok önce bilişsel fonksiyon ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti: “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor.”

AZALTMANIN YOLU GENÇ YAŞTA BAŞLIYOR

Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca yaşlanma döneminde değil, genç yaşlarda da başlaması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, erken yaşlarda risk faktörlerini belirlemenin ve buna bağlı stratejilerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını gösteriyor.