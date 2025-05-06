Yeni Araştırma, Mantar Hastalığının Yayılacağını Gösteriyor

YENİ ARAŞTIRMA, MANTAR HASTALIĞI YAYILIMINI GÖSTERİYOR

Sıcak bölgelerde sıkça rastlanan ölümcül mantar hastalığının, küresel ısınma ile birlikte yayılabileceği sonucuna varıldı. Manchester Üniversitesi’nden yapılan bir araştırmaya göre, ‘Aspergillus fumigatus’ adı verilen mantar türü, insanlarda ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika’dan kuzeye, Avrupa ve Asya’ya doğru yayılacağını öngörüyor.

YAYILMA BOYUTU FOSİL YAKIT KULLANIMINA BAĞLI

Araştırmanın bulgularında, mantarların yayılma seviyesinin fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmanın başyazarı olan Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin ‘son derece zor’ olduğunu ifade ederek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tahminlere göre, bu mantarların yayılma alanında 2100 yılına kadar yüzde 77’lik bir artış bekleniyor.

AVRUPA’DA TEHLİKE HATALARINA DİKKAT EDİLMELİ

Bu durumun Avrupa’da yaklaşık dokuz milyon insanın sağlığı için tehdit oluşturacağını gösteriyor. Özellikle kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu sağlık sorunlarına karşı önlemler alınması gerektiğini söylüyor.