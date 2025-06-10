Yeni Araştırma, Trafik Güvenliğini Arttırıyor

YENİ ARAŞTIRMA OTOMOBİL TEKNOLOJİSİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İŞARET EDİYOR

Trafik güvenliğini artırma amacıyla gerçekleştirilen son bir araştırma, otomobil teknolojisinde bazı önemli değişikliklere işaret ediyor. Graz Teknoloji Üniversitesi’nde yürütülen bu çalışmaya göre, araçların ön tarafına yerleştirilecek yeşil renkli fren lambaları, özellikle kavşaklarda meydana gelen kazaların önüne geçebilir. Günümüzde bulunan fren lambaları yalnızca araçların arka kısmında konumlandırılmış durumda. Ancak uzmanlar, mevcut sistemin yandan gelen sürücülere yeterince net sinyal vermediğini belirtiyor. Çoğu çarpışmanın, sürücülerin karşıdan gelen aracın durma durumunu anlayamadan manevra yapmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. İşte bu noktada yeşil fren lambası devreye giriyor.

ARAŞTIRMADA SİSTEMİN ETKİSİ GÖZLEMLENİYOR

Araştırmada 200’den fazla trafik kazası analiz edilerek, aracın ön kısmında yeşil ışığın yanmasının, “bu araç fren yapıyor” sinyali verdiği ve diğer sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir biçimde pozisyon aldığı gözlemleniyor. Araştırmacılar, farklı renkler denemelerine rağmen yeşil tercihinde bulunduklarını açıklıyor. Çünkü yeşil renk, sürücüler tarafından “devam et” ya da “harekete geçme hazır” anlamında algılanıyor. Araştırmanın sonuçları otomobil üreticileri tarafından ilgiyle izleniyor.

GELECEKTE ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Yeşil fren lambası sisteminin yakın gelecekte yeni üretim araçlarda yer alabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu sistemin ilerleyen yıllarda zorunlu hale gelme ihtimalinin de gündemde olduğunu vurguluyor. Şu anda uygulama teknik aşamada inceleniyor. Ancak trafik kazalarının azaltılması hedefi doğrultusunda yeşil fren lambası sistemi, otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.