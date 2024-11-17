Yeni Asgari Ücret 2025 Tahminleri Açıklandı

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KONUŞULUYOR

Mevcut 17.002 TL olan asgari ücret, gelen Ocak zammıyla birlikte yeniden yükselecek. Herkesin merakla beklediği yeni rakamı belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantılarına 2 hafta içinde başlayacak. Toplantı öncesinde, milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelmesi bekleniyor? Beklentiler neler? İşte konuyla ilgili detaylar…

2025 YILI YENİLİKLERİ

2025 yılına girmemize sayılı günler kaldı ve hayatımızda pek çok değişikliğin yanı sıra, milyonları etkileyen asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu toplantılarda enflasyona ezdirilmeyecek bir rakam belirlenmesi hedefleniyor. Peki, kulislerde hangi rakamların konuşulduğunu inceleyelim.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, “Asgari ücret her ne kadar çalışanların beklediği bir rakam olsa da 85 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir endeks. Burada beklentiler var. Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan’ın açıklamaları var, TÜRK-İŞ’in açıklamaları var. Bu yıl daha farklı beklentiler var. 2 hafta öncesine kadar konuşulan yüzde 25’lik oran vardı. Yüzde 25 olursa asgari ücret 21 bin 250 lira olur. Ben yüzde 25’lik asgari ücret artışı olacağını düşünmüyorum. Geçen hafta Merkez Bankası enflasyon beklentisinde revize yapmıştı. Yüzde 30 artış olursa 22 bin 102 TL, yüzde 35 artış olursa 22.952 bin lira olacak. Yüzde 40 zam olursa 23 bin 802, yüzde 50’lik artış olursa 25 bin 503 lira olacak. Benim beklentim yüzde 38’lik bir artışla 23.462 liralık bir asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacağını düşünüyorum” dedi.

ENFLASYONLA DENGELENME BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, piyasanın dengesini bozmayacak ve rekabet gücünü zorlamayacak bir asgari ücretin açıklanmasını umduğunu belirtmişti. Ayrıca Bakan Işıkhan da asgari ücretin çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. İki bakanın açıklamaları doğrultusunda, enflasyona yakın bir rakamın açıklanması bekleniyor.