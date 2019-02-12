Yeni askerlik sistemi için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ilgili yaptığı açıklamasında konuya ilişkin önümüzdeki günlerde sunum yapılacağını belirtti.
Bakanlık, çalışmaların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı’na sunulacağını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında üç haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakanlık, son 7 ay içinde 1076 personelin açığa alındığını kaydetti.
TRT