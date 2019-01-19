Yeni askerlik sistemi için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi hakkında açıklama yaptı ve çalışmaların hala devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama “Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.” ifadeleri kullanıldı.

MSB’NIN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:

“4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat etti, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandı.”

“Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.”

“2018’in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.”

“FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.”

“Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.”

TRT