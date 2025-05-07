Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Açıklandı

YENİ ATAMALAR VE GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete’de yeni atama kararları yayımlandı. Bu kararlar kapsamında, eski bakanlardan Veysel Eroğlu’na yeni bir görev verildi. 2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yapan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyet Özel Temsilcisi olarak atandı.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA YENİ ÜYE

Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine de atama yapıldı. Bu göreve Turan Kuloğlu getirildi. Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Hollanda’da eğitim konularında araştırmalar gerçekleştiren Eroğlu, 1984 yılında Doçent unvanını aldı ve 1991 yılında Profesör olarak atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Siyasi kariyerine ise ilk olarak Afyonkarahisar milletvekili olarak başladı. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Eroğlu, 61. hükümet döneminde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev aldı.