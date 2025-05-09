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Yeni Atamalar Yapıldı, Büyükelçiler Belirlendi

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Yeni Zelanda ve Tayland Krallığı’ndaki büyükelçiliklerine yeni atamalar yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda atamalar gerçekleştiriliyor.

BÜYÜKELÇİLİKLERE YENİ İSİMLER

Yeni Zelanda Büyükelçiliği’ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar atanırken, Tayland Büyükelçiliği’ne de Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan getiriliyor. Bu yeni atamalar, iki ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

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