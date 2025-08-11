Yeni Atamalarla Jandarma Komutanları Değişti

YENİ ATAMALARLA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER

Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirilen yeni atamalar doğrultusunda Ankara, Balıkesir ve Jandarma Akademisi’nin komutanları değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2025/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli bazı general ve albayların görev yerleri yeniden düzenleniyor.

ATAMA DETAYLARI VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

11 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan karar çerçevesinde; Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevinden alınıp Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanıyor. Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevine yükseltiliyor. Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Ankara İl Jandarma Komutanı görevinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine getiriliyor. Ayrıca, Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanlığı görevinden Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanıyor.