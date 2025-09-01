Yeni Av Sezonu Başladı, Hamsi Fiyatları Değişmeyecek

YENİ AV SEZONU HEYECANI

Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte Eskişehir balık pazarında canlılık artıyor. Balıkçı esnafı Muhittin Yarıcı, tezgahların 10 gün içinde çeşitleneceğini belirtirken, artan maliyetler nedeniyle hamsi fiyatlarının düşmeyeceğini vurguluyor. Türkiye genelinde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle, balıkçılar yeni sezonun coşkusunu yaşıyor. Tezgahlardaki hareketlilik, balık tutkunları için de sevindirici bir durum. Şimdiden dolmaya başlayan balıkçı tezgahlarının ilerleyen günlerde daha fazla çeşit sunacağı bildiriliyor.

TEZGAHLAR HAMSİ İLE DOLACAK

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Muhittin Yarıcı, sezonun ilk günlerine dair önemli açıklamalar yaptı. Yarıcı’nın sözlerine göre, “Mevsim henüz yeni açıldığı için tezgahlarda şu an fazla çeşit yok, ancak 10 güne kadar tezgahlarımız balıkla dolacaktır. Türk halkının vazgeçilmezi olan hamsi kısa süre içinde başrolü alacak. Zaten halkın çoğu hamsici. Yavaş yavaş tezgahlarda hamsi bollaşacak ve en çok hamsi satmaya başlayacağız” diyor.

MALİYETLER FİYATLARI ETKİLİYOR

Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Yarıcı, “Kaliteli balık pahalı olur. Bugün Eskişehir’de iyi bir hamsinin kilosunun 250 ila 300 TL arasında değişiyor. Artan giderler ise fiyatları etkiliyor. Kullandığımız buz pahalılaştı. Balığı tezgaha getirmenin maliyeti çok arttı. Tezgahlarda şimdilik hamsi, istavrit ve sardalya gibi çeşitler bulunsa da, balık severlerin damak tadına uygun daha pek çok lezzet yolda” şeklinde konuştu.