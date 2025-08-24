Yeni Bakteri, Sadeleştirilmiş Genetik Kod

YENİ SENTETİK BAKTERİ ÜRETİLDİ

Uzmanlar, dünyadaki herhangi bir canlıdan çok daha sadeleştirilmiş ve değiştirilmiş genetik koda sahip yeni bir bakteri üretiyor. Bilim insanları, ‘Syn57’ adı verilen sentetik ‘Escherichia coli’ türünün, yaşamın temel dilini oluşturan 64 kodondan yalnızca 57’sinin kullanılarak vücudunu inşa edecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu, şimdiye kadar elde edilen en ‘küçültülmüş’ genetik planlama olarak kaydediliyor. Kodon, DNA veya RNA’daki 3 nükleotidlik birimlere verilen isim. DNA ve RNA’nın alfabesi 4 harften (nükleotid) oluşuyor: A, T, G, C. Bu harfler üçlü gruplar halinde diziliyor ve her üçlü, yani kodon, bir anlam taşıyor. Yaşamın tarifi, üç nükleotidden oluşan 64 farklı kodona dayanıyor. Hücreler, bu üç harfli kodonları okuyarak hangi amino asidin üretileceğini ve protein zincirine hangi sırayla ekleneceğini belirliyor. Ancak doğadaki sistemde gereksiz tekrarlar bulunuyor; canlılar 20 amino asit ile hayatta kalabiliyor ve dolayısıyla birçok kodon aynı işlevi taşıyor.

GENETİK KODUN YENİDEN TASARIMI

İngiltere’deki Medical Research Council Molecular Biology Laboratuvarı araştırmacıları, bu tekrarları ortadan kaldırmak için bakterinin tüm genomunu sıfırdan tasarlıyor. Bazı işlemler için genetik kodda 101 binden fazla değişiklik yapılıyor. Genetik parçalar bilgisayarda tasarlandıktan sonra küçük bölümler halinde bakterilere aktarılıp test ediliyor. Ardından bu parçalar birleştirilerek tamamen sentetik ve işlevsel bir bakteri elde ediliyor. Çalışmanın başyazarlarından sentetik biyolog Wesley Robertson, sürecin zorluklarını vurgulayarak, “Bazen gerçekten çıkmaz yolda mıyız, yoksa bunu tamamlayabilir miyiz diye düşündük” şeklinde açıklamada bulunuyor. ‘Syn57’, genetik kodun ciddi ölçüde sıkıştırılmış haliyle yaşamın sürdürülebileceğini gösteriyor. Ayrıca boşta kalan kodonlar, farklı roller üstlenmek üzere yeniden tanımlanabiliyor. Araştırmacılar, bunun yeni sentetik polimerler ve makrosikller geliştirme imkanı sunduğunu ifade ediyor.

SENTETİK BAKTERİLERİN FAYDALARI

‘Syn57’, sıra dışı genetik kodunun virüsler tarafından okunamıyor. Bu özelliğin, bakterilerin endüstriyel ölçekte protein üretiminde virüs kaynaklı kayıpları azaltabileceği öngörülüyor.