Yeni Banknotlarda Sadece İmzalar Değişti

YENİ BANKNOTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni banknotlarda tek bir fark dikkat çekiyor; bu da üzerlerindeki imzalardır. 100 TL banknotlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. Öte yandan, 10 TL banknotlarda ise yalnızca Başkan Karahan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.

TASARIM VE BOYUTLARDAKİ DEĞİŞMEZLİK

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında hiçbir değişiklik yapılmadı. Boyutları aynı şekilde korunuyor. Ön ve arka yüz kompozisyonlarında bir değişiklik yok. Genel nitelik ve görünümleri, önceki serilerle tamamen aynı kalmış durumda.