Ekonomi

Yeni Banknotların Tek Farkı İmzalarıdır

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YENİ BANKNOTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni banknotların en önemli farklılığı üzerindeki imzalardan kaynaklanıyor. 100 TL banknotlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.

TASARIMDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik olmuyor. Boyutları aynen korundu. Ön ve arka yüz kompozisyonları değiştirilmedi. Genel nitelik ve görünümler, önceki serilerle birebir aynı kalıyor.

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