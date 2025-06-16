Yeni Başkan Belli Oldu: Besim Dutlulu

ELECTRİK AKIMINA KAPILAN BAŞKANIN YERİNE GEÇENİ AÇIKLANDI

Manisa’da elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ardından yeni belediye başkanı belirlendi. Belediye Meclisi’nde gerçekleşen oylama sonucunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. Ailesi de eczacılık mesleğini seçmiş. Babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yapmış. İlköğrenimini Akhisar’da tamamlayan Dutlulu, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir’de yatılı olarak aldı.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEKİ KARİYERİ

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim hayatına devam eden Dutlulu, 2005 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından ailesine ait eczaneyi devralarak Akhisar’da mesleki yaşamına adım attı. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı ve yaklaşık on yıl boyunca Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini üstlendi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞI

24 Ekim 2018’de, 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için CHP’den Akhisar Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Bu dönemde ilçe temsilciliği görevinden ayrıldı. CHP’nin Akhisar’daki aday adayları arasında bulunan Dutlulu, 2 Aralık 2018’de düzenlenen eğilim yoklamasında en fazla oyu alarak partisi tarafından belediye başkan adayı olarak belirlendi.

BAŞKANLIK GÖREVİ

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde, Millet İttifakı’nın adayı olarak yarışan Besim Dutlulu, yüzde 55,41 oy oranı ile Akhisar Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde de aktif olarak görev alan Dutlulu, ayrıca eczacılık sektörüne yönelik işbirliği kuruluşlarına da üyedir.

AİLE YAŞAMI

Besim Dutlulu, 2005 yılında Özge Dutlulu ile evlendi ve çiftin Ege ve Simge adında ikiz çocukları bulunmaktadır.