Yeni Başkan Belli Oldu: Besim Dutlulu

YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, yeni başkan seçimi gerçekleşti. Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek’in vefatı dolayısıyla düzenlenecek başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

BESİM DUTLULU’NUN Hayatı

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979’da Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin mesleği olan eczacılığı tercih eden Dutlulu’nun annesi ve babası da eczacıdır. Babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yapmış. İlköğrenimini Akhisar’da tamamlayan Dutlulu, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir’de yatılı olarak aldı. Lise sonrası Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitimine devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesine ait eczaneyi devralarak mesleki yaşamına Akhisar’da başladı.

SİYASİ KARIYERİ VE BAŞARILARI

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Besim Dutlulu, yaklaşık on yıl boyunca Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini yürüttü. 24 Ekim 2018’de, 2019 yerel seçimleri için CHP’den Akhisar Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı ve ilçe temsilciliği görevinden istifa etti. CHP’nin Akhisar’daki aday adaylarının sayısının fazla olması sebebiyle 2 Aralık 2018’de eğilim yoklaması yapıldı. Altı aday arasında yapılan oylamada en çok desteği alan Dutlulu, partisi tarafından belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde, Millet İttifakı’nın adayı olarak yarışan Besim Dutlulu, yüzde 55,41 oy oranı (61.001 oy) ile Akhisar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VE AİLESİ

Akhisar’daki birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekte etkin olarak görev alan Dutlulu, aynı zamanda eczacılık sektörüne yönelik işbirliği kuruluşları EDAK, ÇEKOP ve FARMAKOOP’un da üyesidir. 2005 yılında Özge Dutlulu ile evlenen Dutlulu’nun Ege ve Simge adında ikiz çocukları bulunmaktadır.